Elliot prend les commandes du Morning de Fun Radio

Dès le 9 juillet, accompagné de Marie et Enzo, Elliot réveillera les auditeurs de "Bruno Dans La Radio" en mode été sur Fun Radio. Elliot continuera de payer les factures des auditeurs, offrira les dernières places pour les festivals de l’été et reviendra avec des rendez-vous inédits. Chaque jour, il dévoilera les coulisses de "Bruno Dans La Radio", qu’il a enregistré tout au long de la saison à l’insu de la famille.

Pour la première fois, les auditeurs pourront chaque jour discuter en direct avec Elliot via un groupe WhatsApp dédié. Pour contacter Elliot, un seul numéro : 06 44 66 44 07.