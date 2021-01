Edisound : une solution de distribution de podcasts natifs

Edisound offre aux marques un modèle de distribution novateur, dans lequel l’expérience utilisateur est au coeur et garantit un puissant engagement. La société apporte sa solution, définit avec l’entreprise le programme de distribution du podcast au sein de son réseau de partenaires média, et elle s’engage dans un volume d’écoute rémunéré à la performance. Edisound partage par ailleurs l’ensemble des indicateurs de performances nécessaires à la bonne compréhension des usages et au calibrage des campagnes de communication.

Edisound déploie déjà son player avec Reworld Media, premier groupe média thématique en France qui, via l’ensemble de ses marques (Auto-Moto, Auto Plus, Biba, Closer, Foot 365, Grazia, Marie-france, Maisons&Travaux, Science & Vie, Sports.fr, Tele-Star, Top Sante, Vie Pratique,… ), lui apporte plus d’un milliard d’impressions par mois et plus de 10 millions de contacts par jour.

Les algorithmes et l’intelligence artificielle développés en interne lui permettent de proposer une hyper contextualisation des podcasts au sein de nombreux cadres de diffusion : Automobile, Beauté, Bien Être, Divertissement, Féminin, Fiction, Maison, Mode, Nature, Professionnel, Science, Sport, …