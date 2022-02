Edisound renforce ses équipes

Matthieu Thely, directeur de publicité, rejoint Edisound avec plus de 10 ans d'expérience acquise en agence médias et en radio, fort d’une connaissance approfondie des problématiques des annonceurs. Matthieu était auparavant responsable du pôle Audio à NRJ Group où il a opéré durant 6 ans. Agathe Joubert est nommée chef de publicité, avec une expertise radio et audio digitale très complémentaire. Agathe était audio media officer chez Havas Media Group depuis l’été 2019.

"2021 nous aura pleinement permis de valider notre modèle d’achat à la performance et de garantie d’écoutes. Je suis ravi d’accueillir des experts de l’audio pour accompagner nos clients annonceurs, agences et studios en France" a indiqué Julien Mosse, directeur et fondateur de Edisound.