Ecoutez l'étonnant remix des habillages des chaînes de Radio France

C'est un spectacle étonnant que nous a proposé Radio France pour sa conférence de rentrée ce mardi 27 août. Le groupe public avait sollicité French Fuse, un groupe de deux DJs français, Jerry Manoukian et Benjamin Lasbleis. Originaires d’Aix-en-Provence (où ils ont été découverts par France Bleu Provence), ils remixent des sons du quotidien tels que le clignotant d’une voiture, la sonnerie d’un appel Skype ou encore les jingles de publicité pour en faire des remix drôles et décalés. Les deux amis se mettent toujours en scène de la même manière, un bonnet sur la tête accompagnés d’un launchpad et d’un synthé. Découvrez leur remix des habillages des 7 chaînes de Radio France.