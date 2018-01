Écoutez La Radio du Salon de la Radio

Côté antenne, La Radio du Salon de la Radio sera confiée à Clarisse, Eric, David et Laurent. La réalisation sera effectuée par Lilian. Chaque matin, cette station éphémère, diffusée en DAB+ à Paris et dans toute Île-de-France, diffusera un Morning en lien avec l'événement, un créneau matinal animé par Alexandra, Eric et Laurent. Le soir, jusqu'à minuit, l'antenne sera confiée à Michael. Jusqu'à samedi, La Radio du Salon de la Radio devrait également recevoir de nombreux exposants et participants qui aborderont l'actualité de la radio, leurs produits et leurs services.Retrouvez tout le programme , mis à jour en temps réel.Téléchargez votre badge d'accès gratuit ICI