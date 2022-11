"Le DAB+ offre des coûts de distribution inférieurs à ceux de la FM, consomme moins d’énergie pour sa diffusion et à une plus grande résilience pour la diffusion d’alertes, notamment en extérieur", a souligné Patrick Hannon. "Il est essentiel de protéger les principaux avantages de la radiodiffusion - elle est gratuite, universelle et fiable en cas d'urgence. Le DAB+ est le garant de la pérennité de ces attributs", a-t-il ajouté.