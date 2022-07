ERGA : les régulateurs européens se réunissent à Bruxelles

Les membres ont discuté de la future implémentation du Digital Services Act (DSA) et de son interaction avec le Code des Pratiques en désinformation et des autres législations comme la Directive sur les services de médias audiovisuels (SMA) et le futur règlement sur la transparence et le ciblage de la publicité politique.

En effet, comme l’a déjà répété l’ERGA, une supervision indépendante, un rôle actif des régulateurs de médias et l’amélioration de la coopération entre eux au sein de l’ERGA, ainsi qu’avec la Commission sur la question des très grandes plateformes, sont la clé pour assurer l’implémentation du DSA et l’atteinte de ses grands objectifs.