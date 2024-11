EAR National : un succès sans précédent pour France Inter

France Inter domine le secteur numérique avec 2 185 000 auditeurs quotidiens et un record de 43.7 millions de podcasts écoutés par mois. "Affaires Sensibles" (6.8 millions de téléchargements), "Zoom Zoom Zen" (3.4 millions), et "La Bande originale" (3.5 millions) figurent parmi les émissions les plus podcastées. Les podcasts jeunesse, cumulant plus de 122 millions de téléchargements, et les séries de Philippe Collin témoignent également de cet engouement. Le succès s’étend aussi aux réseaux sociaux, avec une hausse de 60% du nombre de vidéos vues, atteignant 110 millions de vues par mois.

"Les auditeurs se retrouvent massivement sur France Inter. C’est un immense succès du service public. Cela plébiscite le cap que nous suivons : être un média ouvert, joyeux, populaire, qui invite à penser contre soi-même et à se tourner vers l’avenir… sans oublier tout le plaisir que la radio peut procurer. Quelle joie !" indique ce matin Adèle Van Reeth, directrice de France Inter.