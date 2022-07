EAR Local : record d'audience pour Toulouse FM

"Une très belle performance couronnée par les derniers résultats d’audience annuels divulgués par Médiamétrie ce jeudi 28 juillet. Au cours de cette saison, tout en restant fidèle à sa marque de fabrique et dans un contexte peu favorable, Toulouse FM aura su attirer de nombreux nouveaux auditeurs et consolider le lien très fort qui l’unit avec les Toulousains depuis 14 ans" indique un communiqué. Et durant l’été, Toulouse FM continue d’accompagner les auditeurs avant le retour des émissions phares à compter du 22 août.

Rappelons que Toulouse FM diffuse ses programmes sur les fréquences 92.6 à Toulouse, 93.6 à Saint-Gaudens, 102.9 à Pamiers, 95.6 à Ax-les-Thermes, 88.6 à Auch, mais également via son application mobile, sur toulousefm.fr et en DAB+.