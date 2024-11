EAR Île-de-France : voici les résultats

Rappelons que les résultats de l'enquête EAR sont publiés 4 fois par an : à la mi-novembre pour la période entre septembre et octobre, à la mi-janvier pour la période comprise entre novembre et décembre, à la mi-avril pour période comprise entre janvier et mars et à la mi-juillet pour la période comprise entre avril et juin. L'EAR Île-de-France vient ainsi compléter les résultats de l'étude EAR National (lire ICI ) qui paraissent la semaine précédente.L'EAR Île-de-France permet notamment d'obtenir une vision plus précise des audiences générées à Paris et en Île-de-France, un marché qui peut, parfois, avoir quelques spécificités comparativement au marché métropolitain.