EAR National : les premiers résultats de la saison

D'abord, vous pouvez trouver ICI les derniers résultats de l'EAR National pour la période d'avril à juin 2024. Chez les Généralistes, France Inter avait terminé la course en tête avec 12.2% d'audience cumulée. Chez les Musicales, NRJ avait signé le meilleur résultat avec 6.4%.Ce jeudi matin, La Lettre Pro de la Radio vous propose de découvrir, ci-dessous et en un seul coup d’œil, tous les résultats de ce début de saison.Par ailleurs, notons aussi que le jeudi 21 novembre à 09h, Médiamétrie dévoilera la première EAR Île-de-France de cette saison 2024-2025. Une occasion de voir comment réagit le public parisien et francilien vis-à-vis notamment de France Culture, Radio Nova ou encore vis-à-vis de plusieurs "Programmes locaux" comme FG, Évasion, Tropiques FM, Voltage...