EAR Île-de-France : voici les résultats

Ce matin, Médiamétrie a publié les résultats de l'enquête EAR Île-de-France pour période novembre-décembre 2022 disponibles ci-dessous. Rappelons que sur la vague septembre-octobre 2022, la radio parisienne et francilienne enregistrait une audience cumulée de 62.7% (lire ICI ). Elle avait, en un an, perdu 3.7% d'audience cumulée, comparativement à la vague septembre-octobre 2021.Pour être complet, notons aussi que les résultats de la troisième enquête seront publiés le jeudi 20 avril 2023 (puis le jeudi 27 avril 2023 pour l'EAR Île-de-France). Enfin, la quatrième et dernière étude de la saison sera mise en ligne le jeudi 20 juillet 2023 (puis le mercredi 26 juillet 2023 pour pour l'EAR Île-de-France).