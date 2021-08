Du nouveau sur Radio Notre Dame

La matinée se poursuit avec "Oxygène" orchestrée par Camille Meyer et les "Rencontres de Marie-Leila Coussa". Les questions de société et sujets de la vie quotidienne sont passés à la loupe dans "En Quête de Sens", tous les jours à 9h. Victor Loupan apporte, avec ses chroniqueurs, son éclairage original sur la littérature et sur le cinéma, le théâtre et les expositions chaque matin à 11h00 dans "Culture Club". Avec "Décryptage", Laurent Laurent déchiffre l’actualité du lundi au jeudi à 18h15.

De l’interactivité et de la proximité avec les auditeurs dans l'émission "Écoute dans la nuit", au micro de Louis-Auxile Maillard, du mardi au vendredi de 22h à minuit. Et toujours, deux messes dominicales en direct, à 10h et 18h30.