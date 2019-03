Du 4 au 14 mars, RTL sur la route du "Grand Débat"

Régulièrement mis en évidence dans les doléances du grand débat, ces constats sont aujourd’hui au coeur des préoccupations des Français. Face à ces problèmes de fond, ces Français ont trouvé des solutions concrètes, originales et efficaces. Sina Mir et Gautier Delhon-Bugard, reporters pour RTL, partent à leur rencontre et durant 10 jours, ils rendront compte de leurs initiatives. les deux journalistes s'intéresseront à désindustrialisation des usines à Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme, aux transports collectifs dans le Cantal ou encore à l’accessibilité des services publics dans le Lot

Par ailleurs, RTL réalisera une journée spéciale en direct de Soissons, le 14 mars.