Douze albums en lice pour le prix "Album RTL de l'année"

Qui sera le lauréat du prix "Album RTL de l'année 2018" et prendra ainsi la succession de Julien Doré sacré "Album RTL de l’année 2017" avec "&" ? Du 29 octobre au 11 novembre 2018, les 12 albums sélectionnés par la direction et les équipes artistiques de RTL seront soumis sur rtl.fr aux votes des auditeurs de RTL et des lecteurs de Télé-Loisirs. À l’issue de ce vote, les 5 albums ayant reçu le plus de votes concourront pour le titre "Album RTL de l’année 2018". Un jury élira au final le lauréat 2018.