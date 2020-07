Digigram lance IQOYA Connect

Les techniciens sont épaulés grâce à l'interface d'IQOYA Connect qui permet de suivre la flotte des codecs en temps réel et sur un seul écran, que l'on soit au studio ou en télétravail. IQOYA Connect permet également de prendre la main sur les équipements à distance par exemple sur le terrain. La programmation à distance des codecs ou le support aux journalistes sur le terrain n'a jamais été aussi facile et efficace.

"Lorsque nous avons développé IQOYA Connect, nous souhaitions avant tout simplifier le quotidien des professionnels de l'audio en leur offrant plus de souplesse, de sécurité et d'efficacité. Ce nouveau service vient naturellement compléter la gamme IQOYA et relègue aux archives les obstacles traditionnels rencontrés lors du broadcast à distance" ajoute Xavier Allanic.