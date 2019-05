Didier Varrod nommé directeur musical des antennes de Radio France

Didier Varrod mènera à bien ses missions en lien étroit avec l’ensemble des antennes de Radio France. Il rapportera au directeur des antennes et de la stratégie éditoriale ainsi qu’au directeur de la musique et de la création dans la mesure où seront concernées des activités liant celles des formations musicales et celles des antennes. Il dirigera le Comité musique repensé pour impulser une réflexion stratégique collective sur la musique à Radio France. Il veillera à préserver la complémentarité de la politique musicale des chaînes. Didier Varrod renforcera les relations de Radio France avec l’ensemble des acteurs de la filière et représentera l’entreprise auprès des institutions afin de faire valoir ses intérêts. Il représentera le groupe sur les sujets tels que les quotas de musique francophone et les droits d’exploitation.