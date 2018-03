Devenez juré du Prix France Culture Cinéma des étudiants

Créé en 2015, le Prix France Culture Cinéma des Étudiants récompense un réalisateur indépendant dont un des films a été soutenu par la chaîne entre avril 2017 et mars 2018. Lors des précédentes éditions, les étudiants avaient décerné le Prix à "La jeune fille sans mains" de Sébastien Laudenbach (2017), "Toto et ses soeurs" d’Alexander Nanau (2016) et" Mange tes morts" de Jean Charles Hue (2015). Pour intégrer le jury 2018, il faut être scolarisé dans un établissement d’enseignement supérieur et envoyer, avant le 1er avril 2018 minuit ( ICI ), une critique du film de son choix. Une critique qui peut être sous forme écrite (1 000 signes) audio ou vidéo (1 mn via un lien viméo, youtube, dailymotion….).