Deuxième édition du PodcastDay à Copenhague

Cette journée dédiée aux mondes du podcast est proposée par l'équipe des Radiodays Europe. Elle balaie un large spectre de toutes les pratiques autour du podcasting : innovation, stratégie ou économie. Des conférenciers et des participants y viennent du monde entier pour discuter du succès du podcasting et des futures offres potentielles de cette forme de radio. "La baladodiffusion est passionnante pour tous les radiodiffuseurs, elle a apporté de nouveaux auditoires, de nouveaux contenus et une nouvelle façon de faire de la radio. Nous sommes ravis de pouvoir organiser cet événement une deuxième fois dans un lieu aussi fantastique en plein cœur de Copenhague. Cette année, nous attendons encore plus de participants et nous élargissons la gamme de sujets couverts et en concentrant sur les sujets abordés l'année dernière" a expliqué Anders Held, le directeur général des RDE.Inscriptions : ICI