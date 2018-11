Deux nouvelles stations rejoignent les Indés Radios

Les familles des Indés Radios continue de s'agrandir et accueille deux nouvelles stations de catégories B basées dans le Sud Ouest de la France, depuis le 1er novembre. RBA (Radio du Bassin d'Arcachon) a été créée en 2016 et appartient au groupe toulousain Mediameeting (Toulouse FM, 47 FM...) et émet sur le bassin d’Arcachon (Gironde).

Quant à RDC (Radio Couserans), elle est implantée dans les Pyrénées centrales et ses 4 fréquences couvrent l’Ariège et le sud de la Haute-Garonne. Ces stations se positionnent comme des radios musicales adultes, familiales, impliquées dans la vie locale. "Depuis les engagements souscrits en octobre 2006 auprès de l’Autorité de la concurrence, le Groupement d'Intérêt Economique a ainsi accueilli plus de 45 radios" indique les Indés Radios.