Deux nouvelles nominations à RTL

Gauthier Hourcade, 39 ans, a rejoint RTL en 2002. Il collabore d'abord à plusieurs émissions avant de devenir assistant réalisateur des Grosses Têtes. Il se voit confier en 2014 le poste de conseiller aux programmes. En 2017, il est promu directeur adjoint des programmes. Il sera maintenant en charge du pilotage éditorial des émissions et de la gestion des talents RTL.

Ghislain Thomas, 37 ans, a rejoint les radios du groupe M6 en 2006 en tant que chargé des études éditoriales. En 2009, il est nommé responsable des études programmes puis, en 2001, directeur des études et de la recherche musicale. En 2017, il est nommé directeur adjoint des programmes, en charge de l'antenne.



Ghislain Thomas sera désormais en charge du marketing antenne, de l'autopromotion des émissions et de la cohérence globale de la grille.