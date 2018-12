Deux nouvelles fréquences FM pour Latina à Nice et Cannes

Après l’Ile-de-France, Limoges, Troyes, Annecy et plus récemment Corte, Latina, format de radio unique dans le paysage audiovisuel français, étend sa diffusion en FM. Le CTA de Marseille vient en effet d’accorder à la radio deux nouvelles fréquences dans les Alpes-Maritimes : à Nice (96,6MHz) et à Cannes (96,8 MHz). La radio est également accessible en DAB + à Lille, Marseille, Paris, Strasbourg et Lyon. Candidate à l’appel métropolitain lancé par le CSA, Latina est une composante essentielle du paysage radiophonique.