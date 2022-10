Deux nouvelles adaptations pour "Les contes de la Maison Ronde"

La collection des "Contes de la Maison Ronde" a été initiée par France Musique et la Direction de la Musique et de la Création de Radio France en décembre 2021. Réécrits et racontés par des auteurs avec la complicité de Julie Depardieu en fil conducteur, ces contes s’adressent aux enfants de 7 ans et plus et dialoguent avec un répertoire de musique classique interprété par l’Orchestre National de France, l’Orchestre Philharmonique et le Chœur de Radio France.

Deux nouvelles séries viennent d'être mises en ligne : "La Belle au bois dormant" (6 épisodes de 12 minutes pour cette histoire ponctuée d’extraits musicaux de Tchaïkovski interprétés par les musiciens de l’Orchestre National de France) et "Profession Croquemitaine" (6 épisodes de 12 minutes avec le chœur de Radio France).