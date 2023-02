Deux nouveaux collaborateurs rejoignent le SIRTI

Thomas Le Blouc’h aura pour mission d’accompagner les adhérents et la direction du SIRTI sur l’ensemble des sujets audiovisuel, publicité, régulation, ainsi que les relations avec les organismes de gestion collective. Quant à Valérie Picardo, elle assurera la liaison avec tous les interlocuteurs institutionnels et politiques, aussi bien nationaux que locaux, et animera au quotidien les outils de communication du Syndicat.

Ils seront sous la responsabilité de Kevin Moignoux, secrétaire général, et aux côtés de Margot Lesouef, responsable des relations sociales.