Deux heures quotidiennes en occitan sur Radio Occtania

Ce n’est plus une mais deux heures de direct en plus par jour sur Radio Occitania. La matinée est désormais découpée en 3 parties avec deux heures en occitan et une heure en français. De 8h à 9h, les auditeurs peuvent écouter "Good Morning Occitania", une matinale présentée en direct par Alexandre Chiavassa de Vittorio entièrement en langue occitane. De 9h à 10h, radio Occtania propose "Morning Routine" présenté par Annaël Gérard, entièrement en Français. De 12h à 13h, l'émission "Lo Mag" présentée par Cédric Rousseu est là aussi diffusée entièrement en occitan.

Rappelons que Radio Occitania a été créée en 1981 et qu'elle diffuse ses programmes à Toulouse...