Deux artistes français dans la deuxième playlist la plus écoutée au monde sur Spotify

En avril 2017, Spotify a lancé "Spotify for Artists" qui rassemble au même endroit tous les détails nécessaires aux artistes pour mieux connaître leurs fans. Uniquement accessible aux artistes et managers, "Spotify for Artists" agrège de nombreuses informations utiles aux artistes pour la gestion de leur carrière dont les villes et pays où ils sont les plus écoutés. Grâce à cet outil, les artistes français peuvent facilement identifier les pays où leurs fans sont les plus présents et où il sera plus simple de commencer une tournée internationale avec un public au rendez-vous.