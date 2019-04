Des soirées qui parlent de podcasts mais pas que....

Cet événement, début d’une longue série est organisé par Pénélope Boeuf, fondatrice du studio la Toile sur Ecoute, Anne-Claire Lecat, fondatrice de l’application eeko podcast et Noémie Gmur, créatrice du podcast Entre Eux deux. Sur un format de talks, les intervenants de cette première édition viendront apporter, par leur partage d'expérience, une vision différente et décalée de la création, du business et des médias. Ce rendez-vous du 24 prochain attend la venue d'Arnaud Chaigneau (head of ecosystem de NUMA) Margaux Hammer, (créatrice du FrenchCuriosity Club), Certe Mathurin (comédien et humoriste), Jean Tuloup et Félix Bonnin (fondateurs de Punchie), Sophie Astrabie (auteure) Newin Bokhari (journaliste) ou encore le sympathique Benoit Lebreau (Community Manager chez Topito).