Des radios bien habillées pour la rentrée ? €

L’habillage est parfois le parent pauvre de la radio et ces deux dernières années cela a été, plus que jamais, d’actualité, à en croire les studios : "Les budgets alloués aux habillages ont été réduits et n’étaient plus la priorité des investissements", explique Sylvain Fubini, directeur de Zero Janvier Production à Paris. Le manque de revenus dû à la pandémie mondiale a obligé certaines stations à faire des économies et le renouvellement de l’habillage en a fait les frais. Parce que, oui, un habillage doit se renouveler afin d’évoluer, comme l’antenne.