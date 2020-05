Des masques pour les radios de la FRAP

"Le retour des équipes en studio et dans les bureaux nécessite la mise en place d’un certain nombre de mesures dites barrières. Afin d’accompagner ses radios adhérentes dans la mise en place du déconfinement, la FARP a commandé une série de masques de protection a destination des équipes. Agréables à porter via un élastique unique, floqués et certifié OEKO-Tex standard, ils sont ainsi adaptés à un contact prolongé avec la peau" précise la FRAP. "Libre, indépendante et à vos côtés" c’est le slogan que la fédération a choisi pour ce projet. "Face à la période que nous traversons, ce slogan est à l’image de l’implication de l’ensemble de nos radios, sur le pont depuis le début de la crise" Ces masques sont lavables en machine (jusqu’à 60 degrés) et réutilisables.