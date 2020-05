Des livres audio nouvelle génération sur Sybel

Sybel promet "des histoires innovantes par leur format". En effet Sybel crée avant tout des histoires immersives en s’appuyant sur la qualité de la mise en scène, des castings de choix et une production sonore digne de blockbusters. Et des catégories pour tous les âges et pour tous les genres : des fictions, des documentaires (True crimes, scientifiques, historiques…narrés comme si vous y étiez...), des contes (pour revivre les grands classiques comme Peter Pan ou Le Petit Chaperon rouge…interprétés et racontés pour embraquer les enfants en voiture ou pour l’histoire du soir), de l'humour (avec des youtubeurs et instagrammeurs qui n’hésitent pas à se mettre en scène) et de l'érotisme (enregistré comme un film pour adultes).