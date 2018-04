Des écouteurs pour smartphones avec une puce FM intégrée

Si on annonce la mort de la FM au profit de la radio sur IP ou le DAB+, nombreux sont les puristes à réclamer de bons vieux récepteurs FM sur leurs smartphones. On sait que les fabricants de téléphones, en premier lieu Apple, délaissent cette technologie. Le fabricant Blackloud prend le contre-pieds de cette tendance en annonçant le lancement d'un produit plutôt futé : des écouteurs lightings (avec un connecteur pour iPhone et iPad) intégrant une puce FM (modèle AF1). Un autre modèle est compatible avec la technologie USB-C (modèle CF1). Le fabricant présentera ce nouveau produit lors du NAB Show à Las Vegas du 7 au 12 avril.