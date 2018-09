Des difficultés financières pour RAJE Avignon

Comme beaucoup de ces homologues associatives, la radio locale RAJE implantée à Avignon traverse depuis plusieurs mois une situation financière délicate. Avec la baisse continue des subventions issues des collectivités (- 40 000 euros par an pour RAJE Avignon), la radio doit tout de même poursuivre sa mission de proximité et faire face à des coûts fixes qui eux, ne baissent pas. Conséquence : la dette se creuse. Alors, pour les 20 ans de Raje Avignon, la radio organisera une soirée de soutien le 12 octobre prochain à partir de 19h au patio du Novotel Avignon Centre. Cette soirée sera l'occasion de remercier et d'accueillir les auditeurs et les partenaires qui soutiennent la radio depuis 20 ans. Une grande tombola sera d'ailleurs organisée durant la soirée.