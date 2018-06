Des RadioDays Africa à Johannesburg du 3 au 6 juillet 2018

Organisé à Johannesburg, les Radio Days Africa accueillent chaque année plus de 300 délégués avec 60 conférenciers du continent et du monde entier. La manifestation offre un panorama de différentes thématiques dans le secteur de la radio. Elle met d'au-illeursun accent particulier sur le secteur commercial, sur la radio publique et communautaire ainsi que sur les nouvelles technologies, les innovations ainsi que sur le web et l'audio à la demande. Les participants peuvent débattre des problèmes auxquels le média est confronté dans un environnement en perpétuelle évolution et prendre connaissances des nouvelles idées et compétences du continent et de l'étranger.