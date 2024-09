"Derrière la fréquence" : une série sur les radios locales

Les radios de la FRANF parlent des radios de la FRANF. La FRANF, c'est la Fédération des radios associatives du Nord de la France. Cette structure compte 21 radios associatives non commerciales et non confessionnelles autour des valeurs de l’éducation populaire : 10 radios dans le Nord, 6 radios dans le Pas-de-Calais, 1 radio dans la Somme, 3 radios dans l'Oise, 1 radio dans l'Aisne.Cette nouvelle série audio permettra donc de découvrir les coulisses et la passion qui anime les bénévoles et les salariés. La diffusion des 20 premiers épisodes débutera dès le 29 septembre prochain sur les stations membres.Dans la foulée, la série "Derrière la fréquence" sera à retrouver sur une page dédiée du site de la FRANF