Dernier "M Radio Live" de la saison

M Radio proposera à ses auditrices et auditeurs le dernier rendez-vous live de cette saison le lundi 25 Juin. Un concert live avec 4 artistes français : Kendji, Louane, Amel Bent et Emmanuel Moire. Ils interpréteront notamment leurs derniers tubes sur la scène de l’Alhambra à Paris. Les places sont à gagner toute cette semaine sur M Radio au 36 18 lorsqu’un de ces titres est diffusé à l’antenne : "Maria Maria" de Kendji, "Immobile" de Louane, "Si on te demande" de Amel Bent ou encore "Et si on parlait d’amour" de Emmanuel Moire.

"Ce dernier M Radio Live permet de clôturer une saison marquée par le changement de nom de la station (MFM Radio en M Radio) et des dernières audiences record depuis 8 ans" explique la radio.