Déploiement à grande échelle de SmartFM en Allemagne

Selon WorldCast, le déploiement - mis en œuvre sur 800 de ses émetteurs d'ici la fin de 2022 - est une étape majeure vers la décarbonisation des émissions FM en Allemagne. WorldCast a vendu quelque 2 000 émetteurs Ecreso FM en Allemagne, dont près de la moitié sont exploités par Uplink Network GmbH. Uplink, en collaboration avec plusieurs stations qu'elle exploite, dont les radios publiques Deutschland Radio, RBB, WDR et NDR, déploie actuellement SmartFM sur l'ensemble de son parc d'émetteurs Ecreso. L'installation a commencé plus tôt cette année et se poursuivra jusqu'en décembre.

Chez les émetteurs Ecreso FM, les diffuseurs peuvent intégrer SmartFM via un modèle de licence logicielle, qui commence par l'activation d'un essai gratuit de trois mois.