Deezer : un bilan 2019 réussi et des nouveautés pour 2020

Depuis 2016, Deezer a intégré un certain nombre de podcasts et de radios dans sa bibliothèque. La marque s’est aussi positionnée comme un producteur de contenus de podcasts natifs avec la création des Deezer Originals. Du côté de la régie, "dès 2016, nous avons constaté un réel engouement des marques et des agences pour ce format. Aujourd’hui, la tendance s’intensifie. Notre mission est simple : accompagner les marques, notamment dans le conseil, la création, l’hébergement et la médiatisation de leurs contenus", explique Marianne le Vavasseur. Le 5 novembre dernier, Deezer a fait évoluer sa homepage et son application et a lancé "Shows", un nouvel univers totalement dédié aux contenus non musicaux. "Ce dernier regroupe des milliers de podcasts et des centaines de radios nationales et internationales", ajoute la directrice de la régie. Plusieurs rubriques sont mises en avant : des contenus recommandés selon la préférence de chaque utilisateur, un large choix de catégories ou encore des contenus Deezer Originals. Objectif : faire émerger le contenu podcast et favoriser la découvrabilité. "Concernant la régie, nous utilisons des leviers performants avec des formats publicitaires propres à la plateforme pour attirer de nouveaux auditeurs sur ces contenus", commente Marianne le Vavasseur.