Deezer, en mode podcasts à la maison

Deezer s'associe à Bababam, l’un des principaux studio de podcasts en France pour lancer un contenu exclusif : Podcast Lab . Le concept est simple, il s’agit d’explications et de conseils pour créer et lancer son propre podcast avec seulement son téléphone et son ordinateur. Toutes les étapes de la création sont passées en revue à savoir : le sujet, la voix, le montage et la distribution. Les épisodes sont disponibles depuis le 27 mars 2020 et durent en moyenne 7 minutes.Par ailleurs, Deezer propose également " Tous (Seuls) Ensemble ", le journal de bord de David Castello Lopes. À travers des épisodes quotidiens d’une dizaine de minutes, David Castello Lopes, jonglera entre plusieurs contenus audio : interviews d'artistes ou récits de personnes confinées “anonymes". La diffusion a débuté ce 30 mars avec comme premier invité, Guillaume Meurice.