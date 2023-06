Découvrez la grille d'été 2023 de France Culture

"C’est devenu un rendez-vous incontournable de notre grille estivale : les "Grandes Traversées" consacrées à des figures qui ont marqué l’histoire. Cinq heures de documentaires pour découvrir la vie, les combats, les engagements, les œuvres et dresser le portrait de Jean Moulin, d’Angela Merkel, de JFK, de Joseph Kessel... (...) Nous franchissons d’ailleurs la barre des 100 "Grandes Traversées", à découvrir sur le site de France Culture et l’appli Radio France" a rappelé Florian Delorme, directeur de France Culture par intérim.

France Culture sera à Avignon du 9 au 16 juillet (et à l’antenne du 10 au 14 juillet de 20h à 21h) et organisera "Les Rencontres de Pétrarques, du 10 au 14 juillet de 18h15 à 19h en public depuis la cour du rectorat de Montpellier.