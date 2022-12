Décembre solidaire sur France Bleu €

Pour la deuxième année consécutive, France Bleu Gard Lozère organise une grande collecte de boîtes de Noël au profit du Secours populaire. L’opération a lieu cette année du 12 au 16 décembre. Le principe est simple : remplir une boîte à chaussures avec un jouet, un livre ou un objet culturel, un accessoire chaud (écharpe, gants, bonnet) et un produit d’hygiène ou de maquillage. Les bénévoles du Secours populaire distribueront ensuite ces boîtes solidaires aux plus démunis, petits et grands. "J’ai monté cette opération seule, l’an dernier, à partir d’un principe que j’avais déjà vu ailleurs, explique Marie-Audrey Lavaud, directrice de la station. Je suis très attachée à la solidarité. Une partie du personnel de la station participe en réceptionnant les boîtes solidaires sur le stand de collecte."