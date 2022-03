De nouvelles Assises du journalisme à Tunis

Les 2e Assises internationales du journalisme de Tunises 17, 18 et 19 mars à la Cité de la Culture et à l'Institut français de Tunisie pour trois jours de rencontres et d'échanges. Le journalisme face à l’urgence sanitaire, le journalisme face à l’urgence climatique, le journalisme face à l’urgence de l’investigation, le journalisme et l’urgence de l’égalité des genres, le journalisme acteur de l’urgence démocratique... Voilà pour quelques-unes des grandes thématiques qui seront mises en avant durant les deux journées. Deux journées qui seront ponctuées par des nombreux atelier : se former au podcast, échanger les bonnes pratiques autour des radios associatives, les clés du journalisme collaboratif ou encore l'état des lieux et les perspectives du journalismes environnemental dans le sud de la Méditerranée.