De nouveaux records pour ICI Première et ICI Musique dans le Grand Montréal

Pas moins de 5 des 10 émissions les plus écoutées dans le marché central francophone du Grand Montréal sont diffusées sur ICI Première. "La fidélité de nos auditeurs qui sont plus que jamais au rendez-vous de nos antennes, jour après jour, nous touche profondément. C’est pour eux que nos équipes rassemblent leur passion et leur talent, afin de les accompagner dans leur quotidien et leur offrir, chaque saison, une programmation diversifiée et pertinente. Je suis extrêmement fière des artisans de nos radios" a déclaré Caroline Jamet, directrice générale, Audio et Radio de Radio-Canada.