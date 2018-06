De nombreux internautes visionnent des vidéos

Alors qu’ils représentent 52% des vidéonautes ordinateur, les hommes constituent 77 % des vidéonautes ayant consulté des vidéos de jeux en ligne. Ils y passent chacun en moyenne 1h49 par mois et totalisent dans le même temps près de 14 millions de vidéos vues. Les vidéonautes ordinateur de 15-34 ans sont aussi très présents sur cette catégorie des vidéos de jeux en ligne : ils représentent 38% de ses visiteurs (alors qu’ils constituent 23% de l’ensemble des vidéonautes ordinateur) et y passent chacun en moyenne 1h39 par mois pour plus de 6 millions de vidéos vues.