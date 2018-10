David Guetta : un mix hip-hop exclusif sur Mouv'

"Mouv’ Live Club" est une émission présentée par Muxxa, diffusée du lundi au vendredi de 20h à 23h. À partir de 20h, Muxxa ouvre la soirée avec deux heures de mix 100% hip-hop. Alliant remixes et inédits, il conjugue ses coups de coeur et les titres choisis par les auditeurs et internautes. Puis, dès 22h, place aux Mouv’ DJs. Alternant classiques et nouveautés, bousculant les frontières du hip-hop, la team des Mouv’ DJs prend les platines pour distiller le meilleur du son hip-hop avec chaque soir, des sonorités et un univers reflétant la personnalité de chacun. Ce vendredi, Muxxa reçoit David Guetta. Il livrera ensuite un mix exclusif pour les auditeurs de Mouv’, associant des extraits de l’album, ses coups de coeur du moment, oscillant entre hip-hop, trap et remixes.