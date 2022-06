Dans les coulisses des grilles d'été à Radio France

Premier enseignement : l'anticipation. La grille d'été se construit plusieurs mois avant le coup d'envoi de la saison estivale : "une grille d'été, ça commence au moins, un an avant (...) avec "des "formats plus longs, des formats plus narratifs, des formats qui s'adaptent à un temps différent" explique Sandrine Treiner, directrice de France Culture.

À France Inter, c'est aussi l'anticipation qui prévaut. "On la commence en décembre, une fois que la rentrée est passée, et on la termine à peu près en mars. Généralement, quand je pars fêter Noël, 80% de la grille du lundi au vendredi est terminée" indique Yann Chouquet, directeur des programmes.