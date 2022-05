À la barre depuis plus de 20 ans, Michel Wierre (directeur général) et Gilles Sénicourt (directeur d'antenne, en photo) forment un duo complémentaire. Le premier gère l'ensemble du personnel, les affaires administratives, et assure le relationnel et la promotion avec les partenaires et les institutionnels. Le second est davantage sur l'opérationnel : la stratégie de l'antenne, la programmation musicale, la communication et le développement de la marque.