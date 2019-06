Dana Hastier nommée directrice des antennes et de la stratégie éditoriale de Radio France

Après le départ de Guy Lagache, Dana Hastier a été nommé la tête de la direction des antennes et de la stratégie éditoriale, dont le périmètre reste inchangé, Dana Hastier sera responsable de la mise en oeuvre de la stratégie éditoriale de Radio France par les antennes. Dana Hastier appuiera le travail exigeant et audacieux des directeurs et directrices de nos chaînes, pour nous permettre de rester durablement le média radio et audio de référence pour les Français. Elle sera garante de la répartition des moyens et de la complémentarité des contenus des chaînes de Radio France sur tous les supports (diffusion linéaire, application, futur site).

Elle travaillera à consolider les succès obtenus sur le renouvellement et la fidélisation des auditeurs, en accompagnant les antennes dans des choix de programmes innovants, dans l’adaptation de nos contenus aux nouveaux supports d’écoute, dans le développement de contenus originaux pour le numérique, afin de saisir l’opportunité considérable que représente l’essor de l’écoute sur le numérique pour affirmer notre rôle de prescription après du plus grand nombre de Français.