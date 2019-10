DAB+ : le CSA lance une consultation publique

Après les récents démarrages des émissions à Nantes en juillet et à Rouen et au Havre en octobre, le DAB+ couvre aujourd’hui 25% de la population en France. Ce déploiement va se poursuivre au cours des prochains mois dans de nouvelles villes importantes et sur les grands axes routiers. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel vient ainsi d’autoriser des radios en DAB+ à Arcachon, Bordeaux et Toulouse en vue d’un démarrage des émissions en 2020.

Cette consultation publique vise également à mesurer l’intérêt des acteurs pour un lancement à court ou moyen terme de la radio numérique dans les territoires ultramarins. Enfin, le Conseil a déjà autorisé 24 radios pour une diffusion nationale. Ces radios devraient couvrir à leur démarrage l’axe Paris-Lyon-Marseille.