DAB+ : "c’est la vocation du service public" indique Sibyle Veil

France Inter, franceinfo, France Culture, France Musique, FIP et Mouv’ seront ainsi disponibles sur le Réseau national DAB+ dès son lancement en 2020. Les 44 stations locales de France Bleu seront quant à elles progressivement disponibles au fur et à mesure du déploiement du réseau dit « étendu », adapté à leur zone de diffusion. "La technologie DAB+ présente des avantages majeurs et permet notamment de garantir un accès libre, gratuit et anonyme aux programmes pour tous les publics, une large couverture de l’offre nationale en direct et une continuité de réception, y compris en mobilité, avec une qualité HD. Elle permet également un enrichissement du flux audio par des données numériques associées" souligne Radio France dans un communiqué.