DAB+ : Radio Orient désormais diffusée à Tours

Radio Orient est l’un des plus importants réseaux actuellement en diffusion en DAB+ en France. D’autres nouveaux secteurs seront initiés en juin 2022. La couverture des ces secteurs va plus loin que les zones de diffusion annoncées car, non seulement, la technologie DAB+ permet une meilleure couverture (et une qualité sonore augmentée) mais aussi parce que Radio Orient est autorisée, sur l’essentiel de ces secteurs, en étendu.

En DAB+, Radio Orient est notamment diffusée à Paris, Lille, Douai, Lens, Béthune, Dunkerque, Calais, Boulogne-sur-Mer, Lyon, Colmar, Mulhouse, Nantes, Rouen, La Roche-sur-Yon, Bourgoin-Jallieu, Bourg-en-Bresse, Bordeaux, Toulouse, Arcachon, Marseille, Nice, Cannes, Avignon, Dijon, Toulon, Saint-Étienne, Roanne, Monaco, Grenoble ou encore Annemasse et Annecy.